Zeitzeichen

Ihr Kind ist noch nicht geboren, da hat seine Mutter eine Vision. Sie werde einen Hund mit einer brennenden Fackel im Maul zur Welt bringen, träumt sie. Eine Legende, die von seinen Anhängern verbreitet wird - aber sie passt zu einem Mann, der seine scharfe Rhetorik und seinen glühenden Eifer einsetzt, um die Kirche zu retten.

Als Dominikus von Caleruega um 1170 in Kastilien geboren wird, ist die Welt in Aufruhr. Die alte Ordnung mit Adel, Klerikern und Bauern gilt nicht mehr: Die Städte boomen, damit auch der Reichtum - und entsetzliche Armut. Und die Kirche? Reagiert nicht. Sie hält fest am Leben im Luxus und verwehrt den Gläubigen den Beistand an Körper und Seele.

"Ketzer" als Vorbild

Die Folge: Mächtige Bewegungen entstehen, die den christlichen Glauben ganz anders auslegen als der Papst. Die Katharer im Süden Frankreichs zum Beispiel, die auf Askese, harte Arbeit und Bildung Wert legen. Dominikus, inzwischen selbst Kleriker, lernt ihre Welt kennen, als er durch Südfrankreich zieht. Er ist angetan von ihrer Demut und ihrem Wissensdurst, vor allem aber von ihrer Gabe, Menschen mit Predigten für sich zu gewinnen.

Trotzdem: Sie bleiben "Ketzer", die auf den rechten Weg zurückgebracht werden müssen. Dominikus setzt auf das Wort als Waffe - mit bescheidenem Erfolg. Papst und König versuchen es mit Gewalt und schlachten die Katharer zu Tausenden ab.