Zeitzeichen

Von Hitler in den Bauch gepiekst

Geboren wird Hans Paetsch am 7. Dezember 1909 im elsässischen Altmünsterol. Nach dem Ersten Weltkrieg wächst der Beamtensohn in Berlin auf. In Marburg studiert er Germanistik, Anglistik und Kunstgeschichte - bis er seine Leidenschaft für die Bühne entdeckt. Sein erstes Engagement bekommt er 1931 in Gießen - ohne Schauspielausbildung, aber mit acht Wochen Sprechunterricht. Weitere Stationen sind Heidelberg und Lübeck.

In Saarbrücken hat Paetsch eine unangenehme Begegnung: Er muss nach einer Aufführung an Reichskanzler Adolf Hitler vorbeischreiten. Der "Führer" piekst ihn in den Bauch und lobt ihn mit den Worten "sehr brav" . 1939 wechselt Paetsch nach Prag ans Ständetheater. Dort holt ihn 1944 der Zweite Weltkrieg ein und er wird als Soldat eingezogen. Bei Kriegsende desertiert er und ergibt sich den Briten.

Poesie macht Schicksalsschläge erträglich

Ab 1947 steht Paetsch wieder auf der Bühne, diesmal beim Thalia-Theater in Hamburg. Dort, wo er für lange Jahre spielt und schließlich 20 Jahre später von der Schallplattenindustrie entdeckt wird. Daneben dreht er Filme, arbeitet als Synchronsprecher und macht Werbespots. 1975 beendet er seine Theaterkarriere und konzentriert sich auf seine Erzählarbeit für Kinder.

Eigene Kinder hat Paetsch nicht. Seine erste Frau stirbt bei einem Unfall. Seine zweite Frau, die an Alzheimer erkrankt, begleitet er bis zuletzt. Ohne Poesie, sagt der Literaturliebhaber später, hätte er dieses Leben nicht ertragen. Schließlich heiratet er eine Nachbarin und treue Freundin, die sich um ihn kümmert. Hans Paetsch stirbt am 3. Februar 2002 im Alter von 92 Jahren in Hamburg.