"Ich schicke Ihnen nun hier die Geschichte von Max und Moritz, die ich zu Nutz und eigenem Plaisier auch gar schön in Farbe gesetzt habe ", schreibt der 32-jährige Wilhelm Busch an den Verleger Casper Braun. Der Autor bittet den Empfänger noch, er möge sein Werk recht freundlich in die Hand zu nehmen.

Denn Wilhelm Busch geht es schlecht. Die Geschichte von den bösen Buben hat bereits ein anderer Verleger abgelehnt. Die Frau, die er liebt, darf er nicht heiraten.

Sein Vater dringt darauf, er möge endlich auf eigenen Füßen stehen. Und das Kunst-Studium in Düsseldorf, München und Antwerpen hat nicht den erhofften Durchbruch gebracht.