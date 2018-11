In ihrer Jugend feilt Enid Blyton jahrelang gewissenhaft an einer Karriere als Pianistin. Dabei ist sie sich eigentlich schon im Kindergartenalter sicher, was sie werden will.

" Ich erkannte, dass ich eher eine Kinderbuchautorin werden sollte als irgendetwas anderes ", schreibt Blyton in ihrer Autobiografie. " Aber ich wusste, dass ich nicht annähernd genug über Kinder wusste, um gutes Benehmen, Erziehung, Informationen aller Art zu vermitteln ." Also wird sie zunächst Lehrerin.