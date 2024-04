12.04.1944: Résistance in den Cevennen - der Held ist die Gemeinschaft

WDR Zeitzeichen. . 14:45 Min. . Verfügbar bis 13.04.2099. WDR 5.

Cevennen

SS

Vichy

Résistance

Picharlerie

Maquisarden

La Parade

Was die Cevennen so besonders macht,

wie die protestantischen Kirchengemeinden den Juden in den Cevennen zur Seite stehen,

was es mit dem Satz "Hier in den Cevennen gab es keine Helden - der Held war die Gemeinschaft" auf sich hat,

warum der zivile Rettungswiderstand nach dem Krieg schnell in Vergessenheit gerät.

Annelie Buntenbach (Historikerin, früher DGB )

) Patrick Cabanel (Historiker; Experte Widerstand in den Cevennen)

Die südfranzösischensind ein besonderer Ort des 2. Weltkriegs. Denn hier kämpfen Deutsche auf beiden Seiten: Als Besatzungstruppen und gegen die Besatzer.Es ist der 12. April 1944, als rund 2.000 gut bewaffnete Männer vonund-Polizei auf der Bergkette versuchen, diezu stellen. Ziel ist das Ausbildungslager "". In dem abgelegenen Gehöft haben sich 120 weit schlechter ausgestattete- wie sich die zivilen Widerstandskämpfer nennen - verschanzt.Sie nutzen ihre Ortskenntnis, um die Besatzer und ihre französischen Hilfstruppen in eine Falle zu locken. Deren schweres Gerät ist im unwegsamen Gelände keine Hilfe; die Angreifer erleiden hohe Verluste. Fast alle Widerstandskämpfer können dagegen in der Nacht durch die feindlichen Reihen entkommen; sie haben nur drei Tote zu beklagen.Sechs Wochen später sind die Nazi-Truppen bei der "Bandenbekämpfung" erfolgreicher: Es gelingt ihnen beifast 70 Maquisarden einzukreisen - und später brutal zu ermorden.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Thomas PfaffRedaktion: Christoph Tiegel/David Rother