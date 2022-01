Zeitzeichen

Im Jahr 1952 ist die deutsche Teilung noch ganz frisch: BRD und DDR existieren seit drei Jahren, die Mauer ist noch nicht gebaut. Deutschland wieder zu vereinen, ist das oberste Ziel der westdeutschen Regierung, das betont Kanzler Konrad Adenauer immer wieder. Es steht sogar in der Verfassung.

Die erste konkrete Initiative zu Wiedervereinigung kommt aber aus dem Osten, als die DDR-Volkskammer am 9. Januar 1952 gesamtdeutsche Wahlen vorschlägt. Es ist ein Vorschlag, den der Westen skeptisch sieht und am Ende sogar ablehnt. Dabei klingt das ausgearbeitete Wahlgesetz vielversprechend. Es ist die Rede von Freiheit der politischen Betätigung für jeden einzelnen, vom Recht auf freie Meinungsäußerung und von einer freien Wahl nach demokratischen Regeln.

Suspekte Avancen aus dem Osten

Diesem Entwurf gehen bereits Annäherungsversuche des DDR-Ministerpräsidenten Otto Grotewohl voraus, der immer wieder Appelle an die Bundesrepublik richtet. Auch DDR-Präsident Wilhelm Pieck schreibt einen Brief an Bundespräsident Theodor Heuss. Zuletzt schaltet sich Josef Stalin höchstpersönlich ein. Der sowjetische Diktator wendet sich mit seinem Vorschlag, Verhandlungen über ein vereintes Deutschland aufzunehmen, allerdings direkt an Gesprächspartner auf Augenhöhe: die Alliierten, die damals in der BRD das Sagen haben.