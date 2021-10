Zeitzeichen

Mit Deutschland identifiziert

Klemperer ist der Prototyp des gebildeten assimilierten Juden, der sich mit Deutschland identifiziert. Geboren wird er am 9. Oktober 1881 in Landsberg an der Warthe. Sein Vater ist dort Rabbiner. Victor ist das jüngste von neun Kindern. Die Familie ist der Moderne gegenüber aufgeschlossen, der Vater wird an die jüdische Reformgemeinde Berlin berufen.

Klemperer, der zum Protestantismus übertritt, studiert Philosophie, Romanistik und Germanistik. Im Ersten Weltkrieg kämpft er als Freiwilliger an der Westfront. 1920 wird er Professor für Romanistik an der Technischen Hochschule Dresden. Als Klemperer von den Nationalsozialisten seines Amtes enthoben wird, bleibt er in Deutschland - trotz zunehmender Repressalien.

Bombenangriff als Rettung

Er wird aus seinem Haus vertrieben, muss in ein "Judenhaus" umziehen und wird zur Zwangsarbeit verurteilt. Obwohl es lebensgefährlich ist, führt er weiterhin Tagebuch. Er darf weder Papier noch Schreibzeug besitzen. Fünf letzte Bleistifte versteckt er an fünf Orten. Seine Frau Eva schmuggelt die Papiere zu Freunden, die sie verwahren.