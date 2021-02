Rede bleibt geheim

Der neue Parteichef prangert den Personenkult an, attackiert Stalin, benennt die Massenmorde an Kommunisten. Nach der Rede herrscht Beklemmung und Schweigen. Die Anwesenden im Saal waren mehr oder weniger alle in Stalins Terrorsystem verstrickt.

Die Medien in der Sowjetunion verschweigen die Geheimrede. Die 43 Seiten werden als rotes Heft gedruckt. Jedes Exemplar bekommt eine eigene Nummer. Funktionäre müssen den Empfang quittieren, ihren Kollektiven den Text vorlesen und das Heft sofort wieder abgeben.

Tauwetter mit Grenzen

Die Folgen: Stalin-Büsten werden entsorgt und Stalingrad in Wolgograd umbenannt. Stalins Leichnam wird aus dem Lenin-Mausoleum entfernt und an der Kremlmauer begraben. 1,5 Millionen Verschleppte kehren aus den Lagern zurück und benötigen Wohnungen, Kleidung und Arbeit. Sie werden in der Bevölkerung als Konkurrenz wahrgenommen.