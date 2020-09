Der Kanzler startet am 8. September 1955 an Bord einer "Super Constellation" der Lufthansa in Köln-Wahn und landet um 17 Uhr Ortszeit auf dem Flughafen Wnukowo bei Moskau. Empfangen wird er von Ministerpräsident Nikolai Bulganin, der ihn mit militärischem Pomp beeindrucken will.