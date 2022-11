ZeitZeichen

Als Ludwig XIII. später seine eigene Mutter und Richelieu vom Hof verbannt, weil diese gemeinsam gegen ihn intrigierten, legt der Kapuziner ein gutes Wort beim König ein. Richelieu darf zurückkehren und wird sogar Premierminister. Davon profitiert Père Joseph, der noch mehr Einfluss in der französischen Politik erhält.

Der Pater nutzt sein weit verzweigtes Netz an Informanten - Kaufleute, Spione und besonders seine Ordensbrüder in der ganzen Welt - , um zu erfahren, was sich in Übersee oder England, aber vor allem in den Herrschaftsgebieten der verhassten Habsburger und Spanier tut. Seine Ziele: nach innen die Macht des Königs stärken und nach außen den österreichischen Kaiser und seine Verbündeten schwächen. Letzteres rückt mit dem Ausbruch des Dreißigjährigen Kriegs in den Fokus.