Zeitzeichen

Irgendwann um das Jahr 1030 kommt er in Köln zur Welt. Brunos Ziel ist es, Kleriker zu werden. Dafür besucht er eine der berühmtesten Lehranstalten dieser Zeit: die Kathedralschule von Reims. Dort bleibt er bis 1080 - erst als Schüler, dann als Magister und Professor.

Doch er möchte höher hinaus und Bischof von Reims werden. Daraus wird nichts, da sich ein Konkurrent das Amt erkauft. Diese irdischen Machenschaften sind Bruno ein Gräuel. Es reift ein Entschluss, sich mit einigen Gefährten aus der Welt zurückzuziehen.

Ausstieg aus dem weltlichen Leben

Erzbischof Hugo von Grenoble, Brunos ehemaliger Schüler, schenkt ihnen ein felsiges Stück Land. Dort entsteht die Große Kartause, und Bruno verfasst die eisernen Regeln für das Zusammenleben. Selbst innerhalb des Klosters sind die Mönche meistens voneinander abgeschieden: Jeder hat ein eigenes Häuschen - heute mit Schlaf- und Gebetsplatz, Nasszelle, Werkstatt und eigenem Garten. Die Mahlzeiten nehmen sie ebenfalls alleine ein. Es sind Regeln, die noch immer gelten.

Als Papst Urban II. - ebenfalls ein ehemaliger Schüler - Bruno nach Rom ruft, um ihn für seine Reformpläne an seine Seite zu holen, ist Bruno zunächst angetan. Doch als der Papst ihm das Amt des Erzbischofs von Reggio in Kalabrien anbietet, lehnt er entschieden ab. Mit Kirchenpolitik und hohen Ämtern möchte er nichts mehr zu tun haben. Stattdessen gründet er in Kalabrien die zweite Kartause La Torre. Dort lebt Bruno bis zu seinem Tod am 6. Oktober 1101.

Weltweit gibt es heute noch 21 Kartausen mit rund 400 Mönchen und Nonnen, die sich weiterhin dem Schweigen und dem Wahlspruch der Kartäuser verpflichtet fühlen: Das Kreuz steht fest, während die Welt sich dreht.