19.02.1790: Der afro-europäosche Wundergeiger George Bridgetower wird entdeckt

wie improvisiert und gleichzeitig erfolgreich der gemeinsame Auftritt von Bridgetower und Beethoven ist,

von europäischem Rassismus, der Bridgetowers Leben von Beginn an prägt,

wie das ursprünglich für Bridgetower geschriebene Werk als "Kreutzer-Sonate" Geschichte macht,

vom wenig prominenten Wanderleben des einstigen Geigen-Wunderkinds.

George Bridgetower

George

Bridgetower

extravagantes Spiel

Rodolphe Kreutzer

Christine Siegert, Bonner Beethoven-Archiv

ist das, was man ein Wunderkind nennt: Mit sieben Jahren tritt der Afro-Europäer erstmals öffentlich als Geiger auf. Mit elf zieht er mit seinem Vater nach London, wo ihn am 19. Februar 1790 der britische Thronfolger, der spätere KönigIV. entdeckt.ist eine Zeit lang bei ihm angestellt und gibt in seinem Namen Konzerte in ganz England.Zu Gast in Wien wird Bridgetower auch hier schnell zur Sensation. Sein "", so wird es dokumentiert, erregt viel Aufmerksamkeit. Er lernt Fürsten und Mäzene kennen, vergnügt sich in Kaffeehäusern und musiziert mit Beethoven. Der schreibt Bridgetower sogar eine Sonate, doch die Freundschaft währt nicht lang. Es ist wohl der Streit um eine Frau, der dazu führt, dass Beethoven die Sonate letztlich nicht Bridgetower, sondern dem französischen Geigerwidmet. Obwohl Kreutzer das Stück nie spielt, ist es seitdem als Kreutzer-Sonate bekannt.