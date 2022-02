Zeitzeichen

Tropenfieber in Havanna

Doch die Revolution scheitert. Marx wird aus Deutschland ausgewiesen, die "Neue Rheinische Zeitung" stellt ihr Erscheinen ein. Nachdem Weerth aus dem Gefängnis entlassen ist, trifft er den von ihm bewunderten Heinrich Heine in dessen "Matratzengruft" in Paris. Danach übernimmt er als Kaufmann eine Agentur in der Karibik.

Er bereist ganz Mittel- und Südamerika. 1855 kehrt er noch einmal nach Europa zurück und besucht Marx in London. Dann erkrankt er in Havanna an Tropenfieber. Dort stirbt Georg Weerth am 30. Juli 1856 - nicht einmal 35 Jahre alt.