ZeitZeichen

Es ist der 30. November 1872. Die Sonne scheint und die Mannschaften von Schottland und England stehen bereit, um das erste Länderspiel der Fußballgeschichte auszutragen. Dieses findet jedoch weder im Mutterland des Fußballs noch auf einem Fußballplatz statt. Stattdessen gibt der West of Scotland Cricket Club seine Anlage in Partick, mittlerweile ein Stadtteil von Glasgow, für den damals selbst in Großbritannien noch jungen Fußballsport frei.