28.05.1869: Friedrich Nietzsche hält seine Antrittvorlesung in Basel

"Philosophie ist geworden, was Philologie war."

"Meine Methode ist, für eine einzelne Tatsache zu erkalten, sobald der weitere Horizont sich zeigt."

von wem Friedrich Nietzsche der Universität empfohlen wird,

über welchen griechischen Gelehrten er bei seiner Antrittsvorlesung spricht,

warum seine Worte bei den Basler Fachkollegen nicht gut ankommen,

wie Nietzsche Einsamkeit verträgt,

mit welchen gesundheitlichen Problemen der Philosoph zu kämpfen hat.

Cathrin Nielsen (Philosophisches Seminar der Universität Wuppertal)

Friedrich Nietzsche ist weder promoviert noch habilitiert. Aber er hat sich bereits einen Namen mit seinen Veröffentlichungen Fachzeitschriften gemacht. Darum interessiert sich die finanzschwache Universität Basel für ihn. Als neuer Lehrstuhlinhaber für griechische Sprache und Literatur ist Nietzsche einfach preiswerter als ein namhafter Kollege.Bereits in seiner Antrittsvorlesung lässt Nietzsche keinen Zweifel daran, wohin es ihn zieht:Seinem Erkenntnisdrang lässt er freien Lauf:Mit seinen zwei Idole, dem Moralphilosophen Arthur Schopenhauer und dem Komponisten Richard Wagner, bricht Nietzsche bald - und findet sich selbst. Er verwandelt sich vom Philologen zum Philosophen. Die Voraussetzung für seinen posthumen weltweiten Ruhm.