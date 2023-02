ZeitZeichen

Weltekel eines Misanthropen

Von seinen Zeitgenossen wird Schopenhauers Philosophie zunächst kaum wahrgenommen. In dieser Zeit dominiert der Fortschrittsglaube. Von Irrationalität der Welt und einen dumpfen Willensdrang will niemand etwas hören. 1820 wird Schopenhauer zwar an der Berliner Universität habilitiert, doch seine Philosophie-Vorlesungen werden selten besucht.

Dafür machen ihn seine "Aphorismen zur Lebensweisheit" 1851 bekannt - obwohl er darin seinem Welt- und Menschenekel freien Lauf lässt. Schopenhauer spottet gern über seine Mitmenschen und verhöhnt seine Philosophie-Kollegen. Der verschrobene Gelehrte lebt völlig zurückgezogen. In seiner Nähe duldet er nur seinen Pudel, den er "Mensch" nennt.

Seine akademische Karriere hintertreibt Schopenhauer beinah absichtlich - zum Beispiel, indem er seine Vorlesungen konsequent auf dieselbe Zeit wie die Veranstaltungen des berühmten Philosophen Hegel legt, bis fast keine Studenten sich mehr zu Schopenhauer verirren. Etwas Anerkennung winkt zwar, als die Königliche Akadamie ihm zu seinem 70. Geburtstag die Mitgliedschaft anbietet. Doch der Philosoph lehnt ab.

Gewaltige Spätwirkung des Werks