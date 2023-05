ZeitZeichen

Der Doge wird von einem kleinen Kreis von Adeligen gewählt. Sein Amt ist das einzige in der Republik Venedig, das auf Lebenszeit vergeben wird. Da in der Regel aber sehr alte (und reiche) Männer zum Dogen gewählt werden, ist die Amtszeit oft auf ein paar Jahre beschränkt. Gewählt wird, wer sich in der Verwaltung verdient gemacht hat - so wie im Jahr 1545 Franceso Donà. Er wird im Alter von 77 Jahren zum 79. Dogen der Republik gewählt.

Die Werft - Pfeiler des Erfolgs Venedigs

Zu seiner Zeit zählt Venedig zu den reichsten und fortschrittlichsten Gegenden Europas. Die Republik reicht von Dalmatien bis in den tiefen Süden, bis Ottranto in Calabrien. Francesco Donàs Amtszeit als Doge ist durch eine Politik der Neutralität gegenüber den Großmächten Frankreich, dem Habsburgerreich und dem Osmanischen Reich gekennzeichnet.

Francesco Donà arbeitet für den wohl wichtigsten Pfeiler des Erfolgs von Venedig, für die Basis aller Handelsgeschäfte auf den Meeren: die Werft, das Arsenale. Es gilt als größter Produktionsbetrieb Europas vor dem Zeitalter der Industrialisierung. Seit dem Jahr 1104 werden hier Handels- und Kriegsschiffe, Galeeren, Segelboote gebaut.

Doge in der Blütezeit Venedigs

Die Arbeiter werden - ungewöhnlich für diese Zeit - nicht nach Produktivität bezahlt, sondern nach der geleisteten Arbeitszeit. Sie genießen hohes Ansehen, können ihre Arbeitsplätze sogar an ihre Söhne vererben. Der Doge ist oft im Arsenale, um die Arbeiten zu überwachen.

Acht Jahre hat Francesco Donà das Amt des Dogen inne. Seine Amtszeit fällt in die Blütezeit Venedigs. Nach fünf Jahren ist der Doge allerdings schon so krank, dass er seinen Verpflichtungen kaum noch nachkommen kann. Francesco Donà stirbt am 23. Mai 1553.