Der Legende nach wird Venedig am 25. März 421, am christlichen Feiertag Maria Verkündung, gegründet. "Das ist natürlich auch dem Wunsch entsprungen, dass man anderen großen Städten wie Rom, die den Petrus haben als Schutzheiligen, etwas entgegenstellen wollte" , erklärt die Kunsthistorikerin Petra Schäfer vom Deutschen Studienzentrum Venedig.

Demnach wurde Maria zur Schutzpatronin einer Stadt auserkoren als diese noch nicht existierte. " Die Geschichte Venedigs" , so formuliert es der Historiker Stefano Gasparri, "beginnt ohne Venedig." Zwar ist die Nordlagune bereits zu Zeiten der römischen Provinz Venetia et Histria besiedelt. Aber erst im achten Jahrhundert schafft das Gemeinwesen in der Lagune eine unabhängige Verwaltung mit dem Duca – dem späteren Dogen – an der Spitze.