ZeitZeichen

Zurück in die Charts mit einem Werbespot

Während die Plattenverkäufe stark zurückgehen, sind Fats Dominos Livekonzerte nach wie vor gefragt. Bis in die 1990er-Jahre tourt er durch die Welt. Der Werbespot für einen Mineralölkonzern bringt 1991 Dominos Song "I´m walking" noch einmal in die Hitparaden. Fats Domino zieht sich ins Privatleben zurück und verkündet, seine Heimatstadt New Orleans nie wieder verlassen zu wollen.

Musikalische Huldigung für Fats Domino

2005 sorgt er dann doch unfreiwillig für großes Aufsehen. Während des Hurrikans Katrina wird Domino als vermisst gemeldet, später aber aus dem Katastrophengebiet gerettet. Später erzählt er: "So oft fragen die Menschen, was ist mit Fats passiert? Ich habe gesagt: Dazu schreibe ich einen Song "Ich bin gesund und munter" , dies sei sein Gefühl.

Parade nach dem Tod von Fats Domino vor dessen Haus in New Orleans

Song und Album heißen "alive and kickin" – übersetzt: gesund und munter. Die Einnahmen aus den Plattenverkäufen spendet Fats Domino für den Wiederaufbau des kulturellen Lebens in seiner Heimatstadt. Aber er selbst bekommt auch Unterstützung. Um sein zerstörtes Haus wieder aufbauen zu können, tun sich 2007 mehrere Künstler wie Norah Jones, Tom Petty und Elton John zusammen und bringen 2007 das Album "Goin' Home: A Tribute to Fats Domino" heraus.

Fats Domino stirbt am 24. Oktober 2017 mit 89 Jahren in seinem Haus in New Orleans.