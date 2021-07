Zeitzeichen

Das Leben von Louis Armstrong beginnt ganz unten - im New Orleans des Jahres 1901. Auf dem "Schlachtfeld", so der Name seines Viertels, geht es rau zu. Der junge Louis ist umgeben von finsteren Gestalten, von Zuhältern und Gaunern. Seine Mutter schlägt sich als Prostituierte und Wäscherin durch, der Vater macht sich früh davon. Er selbst verdient mit zehn Jahren Geld, indem er Kohlen an Bordelle liefert.

Immerhin lässt ihn eine seltene Gunst des Schicksals in einer Stadt aufwachsen, in der Musik allgegenwärtig ist. Jazz prägt den mit einem musikalischen Ausnahmetalent gesegneten Armstrong schon früh. Vom Kohlehändler bekommt er ein Kornett geschenkt. Das trompetenähnliche Instrument spielt er zunächst in der Band eines Erziehungsheims, in dem er anderthalb Jahre verbringt. Später tritt er in Kneipen und auf Mississippi-Dampfern auf - zusammen mit bekannten Künstlern wie Kid Ory.

Jazzsolos und Scat-Gesang

1922 wird er als Kornettist Bandmitglied bei seinem großen Idol King Oliver in Chicago. Armstrongs Ton ist kraftvoll, ihm fallen immer neue Melodien ein. Und er geht einen innovativen Schritt, indem er dem Jazzsolo zum Durchbruch verhilft.