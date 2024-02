Ethel Merman - die Queen of Broadway stirbt am 15.02.1984

WDR Zeitzeichen. . 14:42 Min. . Verfügbar bis 15.02.2099. WDR 5.

There’s no business like show business

Broadway-Musicals

Ethel Zimmermann

New Yorker

Queens

Zimmermanns

Ethel

Merman

Broadway

Musical-Queen

wie George Gershwin der Sängerin den Weg zum Broadway ebnet,

mit welcher Technik Merman die noch junge Kunstform des Musicals prägt,

warum sie mit Filmen und Hollywood nie wirklich warm wird.

" - Ethel Merman hat diesen Song nicht nur jahrzehntelang gesungen, sie hat ihn auch gelebt. Sie ist eine der frühen Ikonen des, die mit ihrer durchdringenden Stimme unzählige Bühnen-Hits prägt.Die Frau, die ein ganzes Genre beeinflusst, wird 1908 alsimStadtteilgeboren. Ihre Familie ist bodenständig, aber kulturbegeistert. Dienehmengerne mit zu Varieté-Shows, aber auch selbst Musik zu machen gehört zu ihrem Alltag. Schon mit fünf Jahren beginnt Ethel zu singen, ihr Vater begleitet am Klavier - gerne auch vor Publikum.Sind es anfangs noch Amateur-Wettbewerbe oder Benefiz-Veranstaltungen, wechseltschon bald in die großen Theater am. Hier landet dieeine erfolgreiche Hauptrolle nach der nächsten - lautstark und selbstbewusst. Mit ihren Männern hat Merman dagegen weniger Glück. Viermal ist sie verheiratet, alle Ehen zerbrechen. Ethel Merman stirbt am 15. Februar 1984 im Alter von 75 Jahren - von ihrem Mut zur Lautstärke können Frauen aber bis heute etwas lernen.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Jana FischerRedaktion: David Rother