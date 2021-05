Zeitzeichen

Mit dem Song "There‘s no business like show business" beschert der musikalische Autodidakt Irving Berlin der amerikanischen Unterhaltungsindustrie eine Art Branchen-Hymne. Geschrieben hat er das Lied jedoch für das Western-Musical "Annie get your gun".

Wie den meisten Evergreens haftet auch dieser Nummer die Anekdote an, es hätte sie um ein Haar gar nicht gegeben: Offenbar schaut der Produzent von "Annie get your gun" - der berühmte Broadway-Komponist Richard Rodgers - beim Zuhören sehr konzentriert, was Berlin als Missfallen deutet. Er bietet an, den Song zu streichen - was glücklicherweise abgelehnt wird.

Zwar ist "There‘s no business like show business" längst nicht der einzige Hit, den Berlin für das Musical komponiert. Doch er ist sicher mit dafür verantwortlich, dass "Annie get your gun" zum größten Bühnenerfolg seines Lebens wird.