Zeitzeichen

Das Leben genießen

Das Paar reist durch Italien, gibt sich dem süßen Leben hin. Porter komponiert und dichtet, die Worte und der Rhythmus der Musik werden eins. Der Erfolg kommt erst spät, aber dann mit Pauken und Trompeten: 1934 mit der Musical-Comedy "Anything Goes" am Broadway. Fast zwei Jahrzehnte lang dominiert Porter das New Yorker Theaterviertel. Seine Shows werden hundertfach aufgeführt, seine Lieder von Stars der klassischen Oper bis hin zum experimentellen Jazz interpretiert.

Bis 1937 lebt Porter sich in New York und Kalifornien aus, seine Frau ist wieder in Paris. Dann verunglückt er mit einem Pferd, seine Beine werden zerquetscht, 33 Operationen in 21 Jahren folgen. Porter braucht einen Pfleger, er muss ins Theater getragen werden. Den Rat der Ärzte zur Amputation lehnt er ab.

Porter stürzt sich in die Arbeit, schreibt eine erfolgreiche Musik nach der nächsten. 1952 stirbt zunächst seine Mutter, dann seine geliebte Frau. Porters Gesundheitszustand verschlechtert sich. 1958 verliert er das rechte Bein – und schreibt danach keinen Song mehr.