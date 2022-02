Zeitzeichen

"Aus Erbarmen"

Preußenkönig Friedrich Wilhelm I. sieht seine Chance, sich als Schutzherr des Protestantismus in Europa zu inszenieren. Er selbst ist zwar Calvinist und kein Lutheraner. Aber für ihn ist dieser Unterschied bloß "Pfaffengezänk" . Er ist bereit, die sogenannten Salzburger Exulanten "aus christköniglichem Erbarmen" aufzunehmen. Das verkündet er am 2. Februar 1732 in seinem "Einwanderungspatent" .