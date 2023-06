ZeitZeichen

Clara Zetkin wird als Clara Josephine Eißner 1857 in Sachsen geboren. Der Vater ist ein protestantischer Dorfschullehrer. Die Mutter engagiert sich in der frühen Frauenbewegung. Die Eltern ermöglichen ihrer Tochter eine für die Zeit ungewöhnliche Bildung. Und sie sind sozial engagiert.

Die 21-jährige Clara hat gerade in Leipzig ihre Prüfung als Erzieherin abgelegt, da lernt sie den russischen Studenten und Tischler Ossip Zetkin kennen. Mit ihm tritt sie ein in die Lebenswelt der sogenannten Narodniki, einer sozialrevolutionären Studentenbewegung. 1878, im Jahr der Bismarckschen Sozialistengesetze, schließt sich Clara der sozialistischen Arbeiterpartei an.

Armut im Exil