16.02.2019: Mit Bruno Ganz stirbt der Darsteller des Unspielbaren

WDR Zeitzeichen. . 14:24 Min. . Verfügbar bis 16.02.2099. WDR 5.

Hollywood

würdigster Schauspieler deutscher Sprache

Was Bruno Ganz mit Schauspielkollegin Romy Schneider verbindet,

warum er mit der Rolle des Faust nicht warm wird,

wie Bernd Eichinger Ganz dazu bringt, Adolf Hitler zu spielen,

warum das Verkörpern des Almöhis für ihn eine Herzensangelegenheit ist.

" Behind me - Drei Jahre mit Bruno Ganz" (Film, 2002)

- Drei Jahre mit Bruno Ganz" (Film, 2002) Bruno Ganz - Gespräch: Stationen einer Karriere (2004)

Bruno Ganz ist ein Meister seines Fachs. Seine Bühnenpräsenz und seine suggestive Art zu sprechen machen Aufführungen zu einem unvergesslichen Erlebnis. Der Schauspieler begeistert als Hamlet ebenso wie als Engel Damian in Wim Wenders' "Himmel über Berlin", als Adolf Hitler in "Der Untergang" oder als Almöhi in der Verfilmung des Schweizer Nationalepos "Heidi".Geboren 1941 in Zürich, gilt seine erste Liebe dem Theater. Er bricht die Schule ab und nimmt Schauspielunterricht. 1962 geht er nach Deutschland, wo er mit Regisseuren wie Kurt Hübner, Peter Zadek und Peter Stein arbeitet. Der Film kommt vermehrt erst ab Mitte der 1970er Jahre dazu. Am Ende stehen über einhundert Produktionen - auch mitgrößen.Seit 1996 ist Ganz Träger des Iffland-Rings und gilt damit als "". Am 16. Februar 2019 stirbt Bruno Ganz mit 77 Jahren an Krebs - bleiben werden seine Filme, seine Figuren und seine Stimme.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Andrea KlasenRedaktion: Gesa Rünker