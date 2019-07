Außenseiter mit Gabe

Zadek hat eine besondere Gabe: "Er hat Schauspieler dazu gebracht, statt sich zu verstellen, sich zu enthüllen" , sagt der Schauspieler Gert Voss. Das verstört einige Zuschauer. Die Abgründe der Figuren verunsichern sie.

Zadek selbst ist geprägt von der Erfahrung, ein Außenseiter zu sein. Er wird am 19. Mai 1926 in Berlin als Sohn jüdischer Eltern geboren und wächst behütet auf - bis zur Emigration 1933 nach Großbritannien.

Karriere beginnt in England

Obwohl er 25 Jahre in England gelebt habe, sagt Zadek, "habe ich mich da nie wohlgefühlt" . 1944 steht er in Oxford in einer Nebenrolle in Shakespeares "Maß für Maß" erstmals auf einer Bühne - gemeinsam mit dem späteren Hollywood-Star Richard Burton.

Nach dem Zweiten Weltkrieg lässt er sich in London zum Regisseur ausbilden. Doch in England bleibt er weitgehend erfolglos. 1958 erhält er die Einladung, in Köln das absurde Stück "Kapitän Barda" von Jean Vauthier zu inszenieren.

Ulm, Bremen, Bochum

Zadek lässt die Ehefrau der Titelfigur 300 Mal hintereinander nach einem nicht vorhandenen Ausgang fragen. Die Aufregung unter den Zuschauern ist groß. Bei seinen Kollegen hingegen kommt das gut an: 1960 wird Zadek fest ans Ulmer Theater engagiert.