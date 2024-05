09.05.1949: Geburtstag von "Piano Man" Billy Joel

WDR Zeitzeichen. . 14:27 Min. . Verfügbar bis 10.05.2099. WDR 5.

Wie Billy Joel Selbstmitleid als künstlerische Triebfeder nutzt,

was Billy Joel am "Just the Way You Are" -Image nervt,

-Image nervt, welche Rolle der deutsche Unternehmer und Dressurreiter Josef Neckermann in der Familiengeschichte der Joels spielt

warum Billy Joel für den Song " Goodnight , Saigon" kritisiert wird.

Billy erweist sich schon früh als musikalisch talentiert. Der Junge hängt aber auch mit New Yorker Straßengangs ab, beteiligt sich an kleinen Diebstählen und Prügeleien ohne Ende. Mit einem Highschool-Abschluss wird es so nichts. Der erbosten Mutter erklärt der junge Mann: "Ich gehe dann eben nicht zur- ich geh‘ dann zu…"Bis zum musikalischen Durchbruch dauert es etwas. Schließlich gelingt dieser 1977 aber mit der" und dem Mega-Hit "" .Es folgen viele weitere Hits, die bis heute ihren Stammplatz in den Rotationslisten der wichtigsten Popsender haben. 160 Millionen Tonträger hat Joel mittlerweile verkauft - mehr alsoder2014 erklärt, er wolle kein weiteres Studioalbum veröffentlichen. Er habe alles gesagt und wolle keine Musik veröffentlichen, die nicht gut sei.Doch er ändert seine Meinung: Am 1. Februar 2024 veröffentlicht er mitdoch wieder einen neuen Song. Im Video dazu altert er am Piano durch die Jahrzehnte: Vom jugendlichen Heißsporn zum weißbärtigen Glatzkopf, der am 9. Mai 2024 seinen 75. Geburtstag feiert.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Thomas PfaffRedaktion: David Rother/Christoph TiegelTechnik: Sascha Schiemann