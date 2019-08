Im August 1964 melden zwei Zerstörer der US -Navy mehrmals kommunistischen Torpedo-Beschuss. Die amerikanischen Kriegsschiffe befinden sich vor der vietnamesischen Küste im Golf von Tonkin. Die Sache scheint klar: ein unprovozierter Angriff auf eine unbeteiligte Nation.

Doch die USA sind längst in den Vietnamkrieg verwickelt: Seit 1954 ist das Land geteilt in einen kommunistischen Norden und einen von Amerika unterstützten Süden. 17.000 US -Militärberater unterstützen die südvietnamesische Armee bei Geheim-Operationen in Nordvietnam - koordiniert von Kriegsschiffen, die im Golf von Tonkin patrouillieren.