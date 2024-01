Wandelbar und widersprüchlich: Der Dramatiker August Strindberg

WDR Zeitzeichen. . 14:41 Min. . Verfügbar bis 22.01.2099. WDR 5.

warum Strindberg für viele ein Frauenhasser ist,

Strindbergs Pendeln zwischen Oberschicht und Dienstboten,

womit Strindberg sich eine Anzeige der katholischen Kirche einhandelt,

warum der vermeintliche Kampf der Geschlechter eher der Kampf der Gehirne ist.

Das Widersprüchliche, Sprunghafte, Wandelbare und vor allem das tief Empfundene kennzeichnen Leben und Werk des schwedischen Nationaldichters August Strindberg. Auch heute noch gibt es international ein großes Interesse an seiner schillernden Person und seinem facettenreichen Schaffen.Strindberg ist ein Egozentriker. Er will auch schon als junger Mann als Schriftsteller Aufsehen erregen. Und er legt sich auch gleich mit den Größten seiner Zeit an, mit dem norwegischen Dramatiker Henrik Ibsen zum Beispiel. Seine ersten Stücke sind eigentlich Antworten auf Ibsens Stücke.August Strindberg hat den Anspruch, nicht nur moderne Themen in seine Stücke und in seine Prosa aufzunehmen. Er will die Gesellschaft verändern, indem er die Missstände und deren Lösungsansätze nicht nur inhaltlich, sondern auch formal neu fasst. Damit sieht er sich Ibsen überlegen.