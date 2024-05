27.05.1939: Der Journalist und Schriftsteller Joseph Roth stirbt in Paris

WDR Zeitzeichen. . 14:47 Min. . Verfügbar bis 28.05.2099. WDR 5.

wie das Elternhaus von Joseph Roth sein Leben prägt,

dass der Autor seine Romane und Artikel am liebsten schreibt, wenn es laut ist,

über das schwierige Verhältnis Joseph Roths zu Frauen,

wie sich sein Hass auf die Nationalsozialisten in Verzweiflung verwandelt.

Professorin Iris Hermann (Literaturwissenschaftlerin, Universität Bamberg)

"Ein Ostjude auf der Suche nach Heimat" - so fasst Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki das Leben von Joseph Roth zusammen. Mit 19 verlässt Roth seine galizische Geburtsstadt Brody und ist ab diesem Zeitpunkt unterwegs: Wien, Berlin und Paris sind die wichtigsten Stationen, dazu kommen unzählige Reisen.Unterwegs schreibt er als Reporter Reiseerzählungen mit Anspruch: "Mich liest man mit Interesse. Ich mache keine 'witzigen Glossen'. Ich zeichne das Gesicht der Zeit." Das gilt auch für seine Romane. Etwa das "Spinnennetz", eine hellsichtige Analyse des aufziehenden Nationalsozialismus.Aus der mehr oder weniger freiwilligen Rastlosigkeit wird 1933 eine erzwungene Flucht – vor den Nazis, die Roth ganz oben auf der Liste ihrer Gegner führen. Zermürbt von Flucht und Exil, zerstört durch viel zu viel Alkohol, stirbt er am 27. Mai 1939 in einem Pariser Armenhospital.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Christiane KopkaRedaktion: David RotherTechnik: Theo Kramer