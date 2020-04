In der Erwachsenenwelt langweilt sich Alice fast zu Tode. Da hoppelt ihr ein weißes Kaninchen mit Taschenuhr über den Weg. Das Mädchen folgt dem Tier in dessen Bau - und findet sich plötzlich in einem Phantasiereich wieder, in dem die Gesetze der herkömmlichen Logik nicht gelten.

In der traumhaft verrückten Welt des 1865 veröffentlichten Kinderbuchklassikers "Alice im Wunderland" wird die Heldin mal größer, mal kleiner. Sie trifft auf so seltsame Wesen wie die Grinsekatze, Croquet spielende Spielkarten und einen irren Hutmacher - und verliert ihr eigenes Ich immer mehr aus dem Blick. " Wer bist du? ", wird Alice einmal von einer Raupe mit Wasserpfeife gefragt. " Das weiß ich im Moment gar nicht so sicher, mein Herr" , antwortet das Mädchen. "Ich bin doch gar nicht ich ."