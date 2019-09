Wegbereiter der Jugendpsychatrie

Geboren wird Hoffmann am 1809 in Frankfurt. Auf Wunsch des Vaters studiert er Medizin in Heidelberg, Halle und Paris. Danach eröffnet er eine Arztpraxis in Frankfurt-Sachsenhausen.

1841 heiratet er, zehn Jahre später wird er Leiter der "Anstalt für Irre und Epileptische" in Frankfurt. Anders als seine Vorgänger will er die Leiden seiner Patienten verstehen und wohnt sogar im selben Gebäude. Heute gilt er als Wegbereiter der modernen Jugendpsychiatrie.

Zeichnungen schaffen Zugang

Bei der Arbeit mit Kindern fällt Hoffmann auf, dass seine Zeichnungen und Geschichten einen Zugang schaffen. " Da nahm ich rasch das Notizbuch aus der Tasche, ein kleiner Bube mit dem Bleistift schnell hingezeichnet, und nun wird erzählt, wie sich der Schlingel nicht die Haare, nicht die Nägel schneiden lässt ", wird er später notieren. " Das frappiert den kleinen Desperaten derart, dass er schweigt, hinschaut, und mittlerweile weiß ich, wie es mit dem Pulse steht, wie seine Temperatur sich verhält, ob Leib und Atmung schmerzhaft ist - und der Zweck ist erreicht."

Mit den drastischen Geschichten des "Struwwelpeter" will Hoffmann junge Leser nicht zuletzt vor wahrem Übel bewahren: In Zeiten mangelnder Hygienebedingungen kann selbst Daumenlutschen tödlich sein.

In 40 Sprachen übersetzt

Mit Titeln wie "König Nussknacker" (1851), "Bastian der Faulpelz" (1854) oder "Prinz Grünewald und Perlfein" (1871) schreibt Hoffmann weitere Kinderbücher. Die Werke sind zu seinen Lebzeiten große Erfolge, wirken inzwischen aber antiquiert.

Der "Struwwelpeter" aber wird in 40 Sprachen und 50 Mundarten übersetzt. Heinrich Hoffmann stirbt am 20. September 1894 in Frankfurt.