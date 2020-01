Eigentlich macht Federico Fellini gar keine Filme. Eigentlich benutzt jemand den Regisseur, um durch ihn Filme zu machen. So hat Fellini es einmal dargestellt. "Ein fremder, unheimlicher Bewohner bemächtigt sich meiner, übernimmt die Führung und leitet alles an meiner Stelle ."

Alles ist also fremd, unbewusst, bisweilen unheimlich: wie in einem Traum, in dem vieles nicht logisch zusammenhängt. Und genauso wirken Fellinis Meisterwerke wie "La Strada – Das Lied der Straße" (1954), "Das süße Leben" (1960) oder "Ginger und Fred" (1986) tatsächlich.