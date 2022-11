ZeitZeichen

Ada erhält dank ihrer Mutter eine naturwissenschaftliche Ausbildung. Das Mädchen kränkelt zwar immer wieder und muss viel Zeit im Bett verbringen, aber auf ihrem Nachttisch stapeln sich Mathematikbücher. Die junge Ada erfindet einen kleinen Flugapparat und schreibt eine Theorie der von ihr entwickelten "Flugologie". Als sie 13 Jahre alt ist, fädelt die Mutter ihre Ehe mit William King ein. Sechs Jahre später wird sie Ada King, Countess of Lovelace.

Vermögen bei Pferdewetten verloren

Ihre Karriere endet allerdings abrupt: Als Babbage die Mittel fehlen, um seine Maschine zu realisieren, ist auch mit der kongenialen Zusammenarbeit der beiden Schluss. Ada - inzwischen zweifache Mutter - berechnet nun ihre Erfolgschancen bei Pferdewetten. Sie verliert dabei ein Vermögen und muss sich von ihrer Mutter finanziell unterstützen lassen.