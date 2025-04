19.04.1775: Der Auftakt zum Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg

In diesem Zeitzeichen erzählt Murat Kayı:



warum die Siedler mit der britischen Kolonialmacht unzufrieden sind,

was es mit dem Geheimbund "Söhne der Freiheit" auf sich hat,

weshalb im Hafen von Boston Tonnen von Tee ins Wasser geworfen werden,

wie sich der ungewollte Krieg zur märchenhaften Erzählung vom Freiheitskampf verwandelt,

wie die Unabhängigkeitserklärung der USA mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zusammenhängt.

Es ist ein unfreiwilliges Scharmützel, das den Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg auslöst. Dass es eskaliert, liegt auch an einer Abfolge von schlechten Entscheidungen, gegenseitigen Missverständnissen und haarsträubenden Versehen. All das macht aus ergebenen Untertanen des britischen Königs in kurzer Zeit Revolutionäre.

Boston gilt als eine der unruhigsten Städte des britischen Empire. Seit etwa 1700 kommt es dort jährlich zu Aufständen. Zum Teil sind es Hungerrevolten, zum Teil Klassenkämpfe. Dann richtet sich die Wut gegen die britische Verwaltung. In Lexington und in Concord finden die ersten Gefechte statt, die ungeplant in einen Bürgerkrieg und schließlich in die Loslösung von England münden.

Das sind unsere wichtigsten Quellen und Interviewpartner:



Prof. Dr. Michael Hochgeschwender (Professor für Nordamerikanische Kulturgeschichte und Kulturanthropologie, Ludwig-Maximilians-Universität München)

Kirsten Becker (Doktorandin am Lehrstuhl für Nordamerikanische Geschichte an der Universität Münster)

Johannes Ehrmann: Söhne der Freiheit. Eine deutsche Einwandererfamilie und die Gründung der Vereinigten Staaten. Stuttgart 2023

Charlotte A. Lerg: Die Amerikanische Revolution. Stuttgart 2010

Weiterführende Links:



Welches Thema sollen wir im Zeitzeichen recherchieren? Gibt es Kritik oder Lob?

Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de

Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!

Das ganze Zeitzeichen-Archiv gibt’s hier.

Die Macherinnen und Macher hinter diesem Zeitzeichen:

Autor: Murat Kayı

Redaktion: Christoph Tiegel und Sefa Inci Suvak