Zeitzeichen

13. Januar 1782 - Uraufführung des Dramas "Die Räuber"

Friedrich Schiller ist gerade mal 17 Jahre alt, als er in Stuttgart mit der Arbeit an seinem Drama "Die Räuber" beginnt. Da lebt er bereits seit drei Jahren, unfreiwillig und von den Eltern getrennt, in einer vom Württembergischen Landesfürsten Herzog Karl Eugen gegründeten Militärakademie.