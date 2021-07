Zeitzeichen

Kaiser Karl V. ist der mächtigste Mann der Welt. Er herrscht über weite Teile Europas und Amerikas in einem Reich, " in dem die Sonne nie untergeht ". Aber dieses Reich ist in Gefahr: Der katholische Glauben wird durch Reformatoren wie Martin Luther in Frage gestellt. Und damit droht das Band zu zerreißen, das die Untertanen im riesigen Habsburger Reich eint.

Ein Pakt gegen den Kaiser

Luthers Thesen finden Anklang, vor allem bei den mächtigen Fürsten in Deutschland. Für sie ist die Hinwendung zum Protestantismus nicht nur eine Glaubensfrage, es ist die Chance, ihre Position auf Kosten des Kaisers zu stärken. Ihnen ist klar, dass Karl das nicht hinnehmen würde. Deswegen gründen Grafen, Herzöge, Reichs- und Hansestädte im hessischen Schmalkalden 1531 einen Bund - ein militärischer Pakt, gerichtet gegen den Kaiser.