Zeitzeichen

Drei Männer stehen auf einer Wiese, die Hände feierlich zum Schwur erhoben: " Wir wollen frei sein wie die Väter waren, eher den Tod als in der Knechtschaft leben... " So beschwört Friedrich Schiller den Moment herauf, in dem sich Bauern gegen Fürsten vereinen und damit den Startschuss für einen Aufstand geben, der schließlich die Tyrannei der Habsburger bricht. Eine Geschichte, die so gut in die freiheitsbewegte Zeiten zu passen scheint, dass Schiller daraus seinen "Wilhelm Tell" macht.