Zeitzeichen

König, Gegenkönig, König: Die Fürsten im Heiligen Römischen Reich können sich einfach nicht auf einen Kandidaten einigen. Über zwanzig Jahre ist Kaiser Friedrich II. tot, und es gibt immer noch keinen anerkannten Herrscher. Aber dann, im Jahr 1273, finden sie eine Lösung: Rudolf von Habsburg soll König werden.

Überraschend - und doch wieder nicht: Der Graf, 1218 als Spross einer Familie mit viel Land in der Schweiz und im Elsass geboren, scheint stark genug, um sich gegen Konkurrenten durchzusetzen. Die Fürsten halten den 55-Jährigen aber auch für so schwach, dass er ihnen nicht in die Quere kommen würde - sie haben sich daran gewöhnt, ihre Territorien ohne Einmischung von oben zu regieren. Und so wird Rudolf am 24. Oktober 1273 in Aachen zum römisch-deutschen König gekrönt, das "Interregnum" hat ein Ende.

Ein Kompromisskandidat, der weiß, was er will

Aber die Fürsten irren sich gewaltig. Ihr Kompromisskandidat entwickelt sich zu einem profilierten Herrscher. Rudolf sorgt wie erhofft für Recht und Ordnung im Reich, bekämpft die marodierenden Raubritter und die ständigen Fehden, unter denen die Städte leiden. Aber: Er holt auch die Güter und Rechte der Krone zurück, die sich die Fürsten während des Interregnums verschafft haben.

Ahnherr des Hauses Habsburg

Die Macht dazu hat er: Seine Gegner hat er auf dem Schlachtfeld ausgeschaltet, die wichtigsten Fürsten per Hochzeit mit seinen vielen Töchtern an sich gebunden - ein erster Vorgeschmack auf die später so erfolgreiche Habsburger Heiratspolitik. Er schafft es aber nicht, sich zum Kaiser krönen zu lassen. Erst seine Nachkommen regieren in einem Reich, " in dem die Sonne nicht untergeht ".

Viel Stoff für Legenden

Rudolf wird von Zeitgenossen als witzig, leutselig, gottesfürchtig und vor allem bescheiden beschrieben. So bescheiden, dass er sein Wams selbst flickt und eigenhändig Rüben aus dem Acker zieht, als er Hunger hat.