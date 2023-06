Die Lehre vom Nichtstun – Moritz Klenk

"Haben Sie schon einmal nichts getan – und können sich daran erinnern?" Ein Satz aus der Vorlesungs-Ankündigung "Praxis und Theorie der Verweigerung" von Moritz Klenk. Ein Semester lang hat er sich mit Studierenden im Fach Kommunikationsdesign darum gekümmert, dem Nichtstun möglichst nahe zu kommen.

Klenks These: Eine Verweigerung der "Aufmerksamkeitsökonomie" – so die wissenschaftliche Bezeichnung für das Ringen um Beachtung – kann heutzutage nur schwerlich gelingen. Überall lauern mediale Fallen, die unsere Wahrnehmung an sich binden wollen. Wir müssen Umwege nehmen, um die gewohnten Pfade verlassen zu können. Denn sich einfach nur hinsetzen und plötzlich im Nichtstun sein – wie soll das gehen?

In zahlreichen Experimenten hat Professor Dr. Moritz Klenk mit den Studierenden ein Semester lang praktisch erforscht, was beim Nichtstun in der heutigen Zeit passieren kann. Wie es sich anfühlt, wenn die üblichen Wege nicht mehr da sind. Die eine Woche ohne Handy zum Beispiel musste gründlich vorbereitet werden. Denn die Spuren, die die Smartphone-Technologie in uns hinterlässt, sitzen tief, sagt der Kulturwissenschaftler.

In der Redezeit zieht Moritz Klenk Fazit eines Semesters über das Nichtstun und berichtet von den unterschiedlichen Reaktionen der Studierenden. Und von seinen eigenen Erlebnissen, denn der Professor hat jedes Experiment selbst mitgemacht.

Redaktion: Gundi Große