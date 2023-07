Marode Brücken, miese Straßen - Der Kollaps der Infrastruktur

Die Sprengung der Rahmedetalbrücke auf der A45 ist das bekannteste Beispiel dafür, wie schlecht es um die Verkehrsinfrastruktur in Deutschland bestellt ist. Bundesweit sind 4.000 Brücken in kritischem Zustand und müssten dringend sofort saniert werden. Allein in NRW will der Verkehrsminister ein Sofortprogramm für 133 Einzelbaustellen auf den Straßen. Die Bahn kommt mit der Reparatur und dem Ausbau der Schienennetze nicht voran. Die volkswirtschaftlichen Kosten sind immens. Schon jetzt klagen 80 Prozent aller Unternehmen über Probleme mit den Geschäften, weil der Transport nicht reibungslos funktioniert. Reparatur und Ausbau der Verkehrswege kommen nur schleppend voran, vor allem weil Fachkräfte und die nötigen Milliarden dafür fehlen. Dok 5 ist unterwegs auf Autobahnbaustellen und reparaturbedürftigen Bahntrassen, blickt auf die Probleme von Betroffenen mit maroden Verkehrswegen und geht den Ursachen für den miesen Zustand der Infrastruktur nach.