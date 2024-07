In Leipzig verliebt sich Mitte der 1960er Jahre eine junge Lehrerin in einen Medizinstudenten aus Zanzibar. Sie bekommen einen Sohn und dem Familienglück scheint nichts im Wege zu stehen. Doch alles kommt anders. Weil er politisch aktiv ist, muss der Vater ausreisen. Die alleinstehende Mutter bleibt mit ihrem Sohn Sven zurück, der bald erfährt, dass es Rassismus und Repression auch im „real existierenden Sozialismus“ gibt . Er schließt sich einer kirchlichen Friedensbewegung an und kommt dafür in Haft. Sobald er wieder entlassen wird, zieht Sven seine persönlichen Konsequenzen.

WDR Feature Autorin und Redakteurin Leslie Rosin

Die im Frühjahr verstorbene Autorin und Regisseurin Leslie Rosin prägte über fast zwei Jahrzehnte als Redakteurin das Radiofeature im Westdeutschen Rundfunk. „Zanzibar oder die Suche nach dem Glück , das sich Leben nennt“ war ihre erste Arbeit für den Hörfunk.