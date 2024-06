Selber Pizza backen: Ofen, Teig und Toppings

Unser Genussexperte Helmut Gote hat sich in den vergangenen Jahren intensiv mit Pizza beschäftigt – seine Ansprüche daran sind dementsprechend gewachsen. Für ihn steht ein erstklassiger Teig im Mittelpunkt. Und in der Folge auch der Pizza-Ofen, in dem er gebacken wird.

Ein klassicher Steinofen wäre perfekt. Aber den zu haben und in Betrieb zu nehmen, ist für die meisten wohl unrealistisch. Deshalb hat Helmut Gote zwei Öfen eines Bonner Herstellers getestet – einer mit Buchenholzpellets betrieben, der andere mit Gas. Carolin Courts hat schon länger einen. Gasbetrieben. In allen Varianten empfiehlt sich das gründliche Vorheizen: mindestens 30 Minuten, besser 45.

Beide Öfen werden sehr heiß, aber dann ist die Pizza auch in gut einer Minute fertig. Spezielle Pizzawender, Laserthermometer und Pizzaschieber sind sinnvolle Helfer und erhöhen den Spaßfaktor. Aber – ganz wichtig – natürlich können Sie eine tolle Pizza auch im Backofen hinbekommen. Ein "Pizza Steel" ist dabei eine ideale Unterstützung.

Ein perfekter Pizzateig muss lange (mindestens 18 Stunden) vor dem Genuss angesetzt werden. Was das Mehl betrifft, können Sie sich ausführlich mit dem Proteingehalt beschäftigen oder es sich leicht machen – und im italienischen Supermarkt ein spezielles Pizzamehl kaufen: Tipo (= Mahlgrad) 00.