Schweizer Käsefondue und Fendant-Weißwein

Grundlage für ein gelungenes Schweizer Käsefondue ist immer die hervorragende Qualität des Käses. Unser Genussexperte Helmut Gote hat einen Schweizer in Düsseldorf getroffen, der ihn mit den Feinheiten dieser Speise vertraut gemacht hat. Denn Käsefondue braucht, außer dem richtigen Käse und der richtigen Zubereitungstechnik, auch den richtigen Wein: einen Fendant- oder Chasselas-Wein.

Wenn der köchelt, folgt der Schweizer Käse. Aber nicht nur ein einziger, sondern möglichst verschiedene, unterschiedlich harte. Die Käsesorten werden gerieben und in der richtigen Reihenfolge nach und nach in den Topf gegeben, damit sie herrlich schmelzen können. Zum Schluss folgt ein Schweizer Kirschwasser. Und wenn dann alles gebunden ist, duftet es so verlockend, wie nur Schweizer Käsefondue duftet. Von all dem konnte sich Moderatorin Carolin Courts im Hause Gote überzeugen – beim gemeinsamen Kochen und Verzehren dieser Delikatesse.