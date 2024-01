Neue Kochbücher fürs Genießen

Genussexperte Helmut Gote besitzt schon genügend Kochbücher. Theoretisch. Praktisch hat er eine lebenslange Anfälligkeit für immer neue Entdeckungen. Leicht zu überzeugen ist er allerdings nicht: Sinnlich anregend muss es für ihn sein, informativ, überraschend, aber nicht zwanghaft originell.

Moderator Uwe Schulz ist gespannt, welche Titel sein Studiopartner ausgewählt hat. Ein kleiner Atlas der Kulinarik ist dabei, außerdem ein Buch über die Geschichte der Gewürze. Und eine große alte, neue Liebe: "Splendido 2" ist die Fortsetzung zu einem italienischen Kochbuch, das Helmut Gote bereits in der Vergangenheit restlos begeistert hat.

In die Sendung geschafft haben es auch noch zwei weitere Länderküchen in Buchform: die ukrainische und die schottische. Authentische Rezepte aus eher unbekannten kulinarischen Kulturen. Und dann sind da auch noch die "Geschmacksbooster". Was das ist und wer was damit tun kann? Hören Sie bei uns.

Redaktion: Heiko Hillebrand

