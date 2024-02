Heiß und schnell – Instant-Nudelsuppen im Test

Im Winter gibt es wenig, was tröstlicher und wohltuender ist als eine gute Suppe. Aber was macht die aus? Führt kein Weg am Selberkochen vorbei – oder darf's auch mal ein Trockenprodukt zum Aufgießen sein? Wir testen Instant-Nudelsuppen.