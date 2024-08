NRW-Sommer: Kulinarik im Bergischen Land

An der alten Diskussion, wo genau das Bergische Land beginnt und wo es endet, beteiligen wir uns nicht. Uns reicht als Orientierung, dass Städte wie Wuppertal, Solingen und Remscheid sicher dazugehören – und dass es im Bergischen eine bodenständige, herzhaft gute Küche zu entdecken gibt.

Weit musste Genussexperte Helmut Gote dafür nicht reisen; das Bergische beginnt schon kurz hinter Köln. Moderatorin Carolin Courts hat selbst Wurzeln in der Region und ist gespannt, ob es die Bergische Kaffeetafel noch gibt. Das kann Herr Gote bestätigen: Die Kaffeetafel erfreut sich weiter großer Beliebtheit. Gedeckt ist sie mit herzhaften Zutaten für eine kalte Brotzeit, außerdem gibt es immer auch Süßes wie Waffeln, Rosinenblatz und Milchreis. Und die Dröppelminna, eine traditionelle Kaffeekanne, darf ebenfalls nicht fehlen.

Trotzdem ist das Bergische Land keineswegs im Gestern steckengeblieben. Herr Gote hat ein Gasthaus in Engelskirchen besucht, das ihn beeindruckt hat mit seiner kulinarischen Kompromisslosigkeit und eine Speisekarte zwischen Tradition und Moderne. Als Helmut Gote am Ende seiner Fahrt dann auch noch auf einem Archehof gelandet ist – voll mit glücklichen Tieren alter Rassen – war die Begeisterung komplett. Und weil es im Bergischen Land mehr zu entdecken gibt, als in eine Sendung passt, geht es nächste Woche weiter.

Adressen aus der Sendung



Restaurant Eimermacher

Ehreshoven 15

51766 Engelskirchen



Klosterhof Bünghausen

Hömelstr. 12

51645 Gummersbach-Bünghausen





Buchtipp



Rheinland Presse (Hrsg.): Bergisches Land - Hofläden & Manufakturen. Heimat - erleben und genießen! Wartberg Verlag, 2023. ISBN-13: 9783831335534.

