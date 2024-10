In " WDR 4 Mittendrin" bringt uns ein Orthopäde auf den neuesten Stand der Medizin zu Bandscheibenvorfall, Hexenschuss & Co. Er erklärt zum Beispiel, dass die Spritze in den Rücken gegen den Hexenschuss nicht ganz unbedenklich ist. Und Betroffene erzählen, was ihnen am besten gegen Rückenschmerzen hilft.