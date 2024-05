Der bekannte Meeres- und Küstenforscher Karsten Reise erzählt in " WDR 4 Mittendrin", welche Geheimnisse es am Sandstrand zu entdecken gibt. Warum man in den ersten Seebädern Meerwasser trank und wie wir schon mit ein wenig Rücksicht im Urlaub an der See dazu beitragen können, die Natur zu schützen.